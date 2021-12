Põhilised negatiivselt mõjutatud valdkonnad, mida uuringus osalejad enda tervise juures välja tõid olid magamine ja toitumine. 41 protsenti vastanutest leidis, et nende praegune toitumine ja magamisharjumused mõjutavad nende tervist ja tuju negatiivselt. Sama suur osa vastanutest tõi välja, et nad magavad vähem kui seitse tundi ööpäevas ja 43 protsenti vastas, et nad tunnevad, et ei toitu tervislikult.