Iidoli eeskuju innustab lapsi ja noori tennisereketit haarama

Nii kõrgelennulist ja head tennisisti, nagu on praegu Anett Kontaveit, ei tule Eestis ilmselt lähima poolesaja aasta jooksul, kuid tema edu tõuge spordiala arengule kestab kindlasti aastakümneid. Just sellises soodsas pärituules on edenemas ka Paide laste ja noorte tennisetreeningud.