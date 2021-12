Roosna-Alliku lasteaia kohal on piltlikult öeldes murepilved püsinud juba aastaid, sest maja laguneb. FOTO: Dmitri Kotjuh

Roosna-Alliku lasteaia Hellik pere on uuest, korralikust hoonest unistanud juba aastaid. Nüüd on lootust, et kevadel algab lasteaias lõpuks kauaoodatud remont.