Lähipäevad pakuvad käredat pakast

Reede öösel on pilves ilm ja mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Puhub kirde- ja põhjatuul 6-12, puhanguti 14, rannikul 9-15, puhanguti kuni 22 m/s. Külma on 2-8 kraadi , saarte rannikul ja kohati mandri kaguosas tuleb 0 kraadi. Päeval on pilves, saartel pärastlõunal pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab, pärastlõunal saartelt alates sadu harveneb. Puhub kirde- ja põhjaxtuul, saartel ja läänerannikul ka loodetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul iiliti 15, põhjarannikul kuni 18 m/s. Pärastlõunal hakkab tuul lääne poolt alates nõrgenema. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega, hommikul muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, rannikul enne südaööd puhanguti 12 m/s. Külma on 3-9, hommikul kohati kuni 12 kraadi, saarte rannikul mõnel pool 1 kraad. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab kerget lund. Hommikupoolikul puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul kirdetuul puhanguti 10 m/s, pärastlõunal pöördub idakaarde, õhtu poole rannikualadel tugevneb. Külma on 3-9, kohati kuni 12 kraadi, saarte rannikul näitab termomeeter mõnel pool 0 kraadi.