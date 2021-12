Muusik Erkki Tero kirjeldas plaati Eesti Ekspressis järgmiselt: „Siit võib leida tõnukõrvitslikku popitunnetust just meloodiaselguses, aga ka grünberglikke kõrgsfääre, kust pole kauge maa koduste taluteede folgivaibini. Läbivalt instrumentaalse plaadi tipuks on ainus vokaalpala, nimilugu „Öö on ilus“, mis oma hümniliku haaravusega võiks vabalt arranžeerijate ja kooriseadjate lemmikuks saada. Kiiret selle kõigega ei ole, sest meeldiv tervik kella ei tunne ja avaneb soovijale pigem hilinemisega kui kiirelt klõpsides.“