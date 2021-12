Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai ütles oma tunnustusürituse sõnavõtus, et on napisõnaline kõnemees ja keksendus Kaitseliidu põhiväärtustele.

"Missiooniteadlikkus - miks me Kaitseliidus oleme? Mis on meie eesmärk ja ülesanne? Usaldus - tunnetada õlg-õla tunnet ja luua vastav usalduslik keskkond. Avatus - hoida lahti teed headele ideedele ja mõtetele ning läbi selle motiveerida inimesi omi ideid teostama. Avatus muutustele. Kogukondlikkus - koostegemise rõõm ja meeskonna vaim ning ühtekuuluvustunne. Jätkusuutlikkus - luua positiivsed tingimused noortele eesmärgiga saada järelkasvu nii Kaitseliidu kui ka Naiskodukaitsele. Organisatsiooni nähtavuse suurendamine, et paistaks välja organisatsiooni kõik küljed, mitte ainult üksikud jooned," ütles Pettai teist nädalat tema juhtimise all oleva maleva liikmete poole.