Õpetajaid ootab uuest aastast palgatõus

„Õpetajate töötasu peab olema nende töö vääriline – õpetajaameti väärtustamisel ja järelkasvu kindlustamiseks on konkurentsivõimeline palk määrava tähtsusega,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. „Teeme selle nimel tööd, et õpetajate töötasu oleks vähemalt 120 protsenti Eesti keskmisest töötasust. See peab saama riiklikuks prioriteediks.“