AS Teede Tehnokeskuse projektijuhi Romet Rauni sõnul mõõdab ettevõte eritehnikaga Eesti uute ja rekonstrueeritud teede kvaliteeti ning tasasus määratakse vastavalt rahvusvahelisele IRI (International Roughness Index) metoodikale. „Kokku mõõdeti tänavu tasasust ligi 150 teelõigul üle Eesti,“ ütles Raun.

„Tänavune kõige siledamalt rajatud tee asub täpsemalt Viljandi-Rõngu riigimaantee 7.–22. kilomeetrini rekonstrueeritud Nõmme-Mustla lõigul, kus mõõdeti tee pinnakatte tasasuse indeks 0,65. Arvestades teelõigu pikkust ja ühtlaselt stabiilset taset, on see märkimisväärne tulemus,” ütles Raun.

„Tänavu oli eriline ka selle poolest, et pea kogu aasta siledaima tee esikümme tuli Lõuna-Eestist, kus tehtigi tänavu palju teetöid. Suures plaanis on kogu riigile hea, et paremad ja siledamad teed jõuavad üle Eesti, mis aitab kindlasti regionaalarengule kaasa,“ lisas Raun.