Muusika- ja teatrimaja teise korruse jalutuskoridoride seinal ripub 25 looma- ja linnuportreed, mis on valik Muusikuse viimase 13 aasta parimatest töödest. Enamik modellidest on tabatud Järvamaa metsades.

Ühe osa näitusest moodustab seeria müravatest karudest, mis on andnud näitusele ka pealkirja «Lähedal. Metsikute naabrite portreed». Kõigi piltide juures on autori kommentaar, kuidas üks või teine pilt on sündinud.