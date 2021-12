Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg ütles, et sai neil päevil ikka korralikult sõimata, miks lastakse luigel surnuks külmuda ja midagi ette ei võeta. «Inimesed ei mõistnud, et kuniks on vaba vett, pole luigel häda midagi. Miinuskraadid teda ei tapa ja söök-jook on tal vees olemas,» lausus ta.