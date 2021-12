Jääl olevatest kalameestest andis Järva Teatajale teada murelik lehelugeja, kes Paide ja Türi vahelisel teelõigu autoaknast silmas, et jõe äärde luhale on pargitud auto ning veidi eemal ka näha, et jõejääl on kaks meest ametis kalapüügiga. "Tundub, et saagihimu on suur ja oma elu ei maksa neile midagi kui keelust hoolimata jääle minnakse," märkis ta.

„Novembri lõpp tõi kaasa püsivad miinuskraadid ja sellega koos tekkis siseveekogudele esimene jää. Viimane nädal on lisaks külmakraadidele pakkunud ohtralt lund ning lumevaip on üle kogu Eesti võrdlemisi paks. See loob mulje, et talv on kõigi sellega kaasnevate rõõmudega kohal. Paraku on kiirelt maha sadanud lumikate aga petlik ning jääkaas on veekogudel veel väga õhuke,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.