Vingugaasiandur muutub jaanuarist kohustuslikuks

Kui siiani on vingugaasiandur olnud kohustuslik nendes eluruumides, kus korstnaga on ühendatud gaasiseade, siis uue aasta algusest on andur kohustuslik ka kõikides nendes kodudes, kus on tahkeküttel töötav ahi, pliit, kamin või katel. Vingugaasiandur on uuest aastast kohustuslik ka mitteeluhoonetes, kus on tahkeküttega küttesüsteemid.