Liikumissarja "Uueks aastaks vormi" eestvedajaks on nagu ikka Türi spordiklubide liit, kel on sarnaste orienteerumismängudega varasemast suurepärased kogemused.

Türi spordiklubide liidu projektijuht Liisa Gritšenko ütles, et kui tavaliselt on matka- ja orienteerumismängudes osalejaile kaart pihku pistetud, siis seekord lähenesime asjale loovamalt. "Avalikustame alates tänasest neljal järjestikusel pühapäeval ühe lause, mis koosneb tänava nimedest. Osalejate ülesanne on tuvastada tänavate nimed ja otsida nendelt kontrollpunkte. Igaühes neist on peidus üks sõna. Sõnadest saab kokku nädala lause," tutvustas ta.