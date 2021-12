Päpäkapikujooks on korraldaja Taiga Lauri sõnul sportlik pereüritus, mille eesmärk on meelitada peresid sportima ja anda kogukonnale võimalus veeta koos üks jõulueelne pühapäev. «See pole võistlus, kus hing paelaga kaelas võidu peale joosta tuleb. Pigem on see eale jõukohane matk,» lausus ta.