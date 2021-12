Lasteaiapere tegi hüljatud kassidele heateo

PAIde lasteaia juhataja asetäitja Airi Jakobson-Männik ütles, et võtsid heategevusliku korjanduse ette töötajate kuu terviseürituse raames. "Alati ei tähenda tervis tingimata füüsilist liikumist. Ka vaimne tervis on tähtis ja heategevus annab ju positiivseid elamusi turgutades just vaimu," rääkis ta.