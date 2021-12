Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) statistika kohaselt on tänavu 11 kuuga Eestis registreeritud 29 tuhat liikluskindlustuse juhtumit kogukahjuga 51 miljonit eurot. Neist 11 tuhat on parkimisõnnetused, mille kogukahju on 12 miljonit eurot. Keskmine parkimiskahju on 1085 eurot.