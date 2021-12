Paide katsetab pilootprojektina järgmisel aastal erihoolekande uue mudeli rakendamist

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendatavust, selle kasutusel võtmist ja juurutamist omavalitsustes. Konkursi tulemusena katsetatakse Paides järgneval aastal teistsugust lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

„Üldiselt on meil kliente silmapiiril oma eestkostetavate seas ja teenusepakkujatelt saame samuti nimesid, kellele see projekt abiks võiks olla kuid ideaalne oleks kui meieni jõuavad inimesed, kellest me ei teagi hetkel midagi.