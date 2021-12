„Kultuuri- ja spordipreemiad on kõrgeim tunnustus ja eriline tänu, mida valitsus saab kultuuri- ja spordirahvale anda. Laureaatideks saavad inimesed, kes on oma tegevusega hoidnud ja arendanud eesti keelt ja kultuuri või andnud oma saavutustega eeskuju uutele põlvkondadele. Loodame, et ka sel korral esitatakse komisjonidele suur hulk väärikaid kandidaate,“ ütles kultuuriminister Tiit Terik.