Tasub teada, et aasta meessportlase nimekirjast leiab ka olümpiamängudel tõkkejooksus seitsmenda koha ja Teemantliiga üldarvestuses neljanda olnud Rasmus Mägi nime. Aasta treeneri kategoorias saab oma hääle anda Mägi juhendajatele Taivo ja tema Türilt pärit abikaasa Anne Mägile.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Suklese sõnul on keerulisele ajale vaatamata olnud Eesti sportlased rahvusvaheliselt edukad. „Usun, et konkurents aasta sportlase tiitlile kujuneb huvitavaks ja emotsionaalseks ning kindlaid võitjaid ette ennustada on keeruline. Kutsun kõiki „Aasta sportlane 2021“ valimisel kaasa lööma, sest rahvahääletusel osalemine annab igale fännile võimaluse anda osa oma emotsioonist tagasi, hinnates oma kangelaste pingutusi,“ ütles Sukles.