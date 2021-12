Klubi Tartu Maratoni ürituste peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul tulenes sarja nime vahetus hoopis uue kodulehe vajadusest. „Kõik sai alguse uue kodulehe ja iseteeninduskeskkonna ideest, sest vana oli juba ajale jalgu jäänud. Kui uut kodulehte arendama hakkasime, saime aru, et uuendamist vajaksid ka 2004. aastast pärinevad logod ning üldine visuaalne identiteet. Ideede arendamisel jõudsimegi selleni, et ka sari võiks uuenduskuuri läbi teha. Nimi Klassik oli tegelikult laual juba ajal, mil valisime Kuubiku nime, kuid sel momendil polnud sari veel Klassiku jaoks küps. Nüüd tundus see aga ainuõige,“ selgitab Kelk.

Tema sõnul on just aastatepikkune töö ja vaev kasvatanud inimestes usaldust, et ikka ja jälle Tartu Maratoni üritustele tagasi tulla. „Sellisel sarjal peab olema väärikas nimi, mis kõiki neid ootuseid ja traditsioone nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil edasi kannaks,“ nendib ta.

Nagu ka eelnevalt mainitud, kaasneb nimevahetusega teisigi muudatusi: sarjal on uus oluliselt kasutajasõbralikum koduleht ja iseteeninduskeskkond. Samuti tuleb koos Klassikuga uus visuaalne identiteet.

„Eks palju oleme oma tegemistes arvesse võtnud osalejate arvamust, sest konstruktiivne tagasiside on edasiviiv jõud. Saadud info põhjal oleme teinud omad järeldused ja mõelnud viise, kuidas Klassiku sari saaks olla osalejasõbralikum ning atraktiivsem, et liikumisharrastust veelgi suurendada, mis on ju tegelikkuses selle sarja mõte,“ selgitab Kelk.