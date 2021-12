Emmeliine Toidutoa eestvedaja Kadi Truus ütles, et kohvik on jõulueelne ajutine ettevõtmine loomaks paidelastele mõnusat jõulutunnet. «Meie koogid ja joogid on jõuluhõngulised ning kauni mõisamööbliga dekoreeritud ruum annab võimaluse aeg maha võtta ja hetke nautida,» lausus ta.