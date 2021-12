Ilm hakkab peagi tasapisi pehmemaks muutuma

Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Virumaa rannikul ja Liivi lahe ääres läänekaare tuul kuni 10 m/s. Külma on 11-16, paiguti 21 kraadi, saartel ja rannikualadel 6-10 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib kerget lund sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõuna- ja kagutuul 3-8, puhanguti 11 m/s. Külma on 7-12, kohati kuni 15 kraadi, saarte rannikul kuni 5 kraadi.