„Mul on hea meel, et saame toetada vaktsiinide jaotusprogramm abil just pandeemia tõttu kõige keerulisemas olukorras olevaid riike, nagu Uganda, kellel on vaktsiinidest tõsine puudus. Ajal, kui eurooplastele tehakse juba mõnda aega tõhustusdoose, on maailmas palju riike, kus koroonaviiruse vastast laiaulatuslikku vaktsineerimist pole veel alustatud. See viirus on maailmas meie kõigi ühine mure ning uute tüvede esiletõusu vältimiseks ja pandeemia seljatamiseks on tähtis kaitsta ka neid, kellel pole seni olnud vaktsiinidele ligipääsu,“ ütles välisminister Eva-Maria Liimets.