Rahvusvahelisel Hiite kuvavõistlusel tegid ilma Saaremaa pildid

Kuvavõistluse hindamiskogu esimees fotograaf Arne Ader ütles, et madala võraga varjatud Täri pärna on keeruline pildistada, kuid võidupildi autoril on see väga hästi õnnestunud. „Lisaks, Eesti vajab rohkem 400-aastaseid puid ja võidukuva aitab seda meelde tuletada“, sõnas Arne Ader.