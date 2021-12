Täna varahommikul on suuremad põhimaanteed Harjumaal valdavalt soolaniisked. Ida-Virus ja Lõuna-Eestis on riigiteed kohati jäised ja libedad, eriti metsavahelistel teelõikudel. Kõrvalmaanteed on üle Eesti lumised. Ida-Virus, Harjumaal ja Lõuna-Eestis sajab kerget lund.