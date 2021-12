Linnameeskonnas ei jätka ka neli mängumeest

Hooaja viimases mängus kaks suurepärast väravat löönud Sinilaid esindas linnameeskonda koguni kaheksa hooaega ning on Paide eest peetud 232 Premium liiga mänguga konkurentsitult staažikaim klubi legend. 100+ mängu klubi teisel real paikneva Andre Mägi vastav meistriliiga mängude arv oli 181.

2016. aastal FC Florast Paidega liitunud keskkaitsja Martin Kase saldoks jäi kuus hooaega, 152 mängu ja üheksa väravat. 100+ mängu pidanud meestest on see kaheksas tulemus. Sinilaidi ja Mägi kõrval on Kasest Paide linnameeskonna eest Premium liigas rohkem väljakul rassinud veel vaid Timo Lomp, Lauri Varendi, Ervin Kõll, Carl Tubarik ja Andre Frolov.