Vabatahtlike liiklussaadikute programm Transpordiametis on Edasi sõnul saanud kaheaastaseks ja baaskoolituse järgselt on võrgustikuga liitunud 55 vabatahtlikku. Loodud on oma FB grupp, kus kutsutakse vabatahtlikke ülesse ennetusalastes tegevustes osalema ja kus vabatahtlikud ka enda poolt läbiviidud tegevusi jagavad. "Põhitööna teistes valdkondades töötavad inimesed on läbi viinud erinevaid liiklusohutusalaseid aktsioone koos noortega, korraldanud liikluskoolitusi ja osalenud avalikel üritustel ennetusalase teavitustööga ning oskuslikult seondanud ja rakendanud omandatud teadmisi ka oma põhitööl," kirjeldas Solveig Edasi.