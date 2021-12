Tänavu on maakondliku bussiliikluse ülalpidamiseks kogu Eestis ette nähtud 50,2 miljonit eurot, järgmiseks aastaks sai transpordiamet juurde 2,5 miljonit. See aga ei kata kogu kulude kasvu, mis on ka kärpimise põhjus. «Ühistranspordi hinnaindeks, mis sisaldub bussiveo avaliku teenindamise lepingutes, koosneb kütuse, palga ja tarbijahinnaindeksi muutustest ning on suurenenud keskmiselt üheksa protsenti,» selgitas transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson.