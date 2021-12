Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm märkis, et kampaania olulisim eesmärk on kooliõpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine ning taaskasutuse ja jäätmesorteerimise vajalikkuse rõhutamine. „Õnneks täheldame, et teadlikkus järjest kasvab – taaskasutatavad materjalid ei lenda enam kergekäeliselt tavaprügi sekka. Paraku alumiinium ei lagune looduses, mistõttu annab küünlaümbriste kogumine märkimisväärse panuse looduse hoidmisse,“ ütles Viisitamm. „Alumiinium on samal ajal nii hea materjal, mida on võimalik lõputult ümber töödelda ja meile vajalikke asju meisterdada: näiteks limonaadipurke, jalgrattaraame, telefone, fooliumi, mille sees kodus toitu säilitada, või lausa paate, lennukeid ja maju.“