Töötasu alammäär tõuseb 2022. aastal 654 euroni

„Alampalga tõus 70 euro võrra on viimase kümne aasta suurim ning oleme lähedal eesmärgile, et alampalk moodustaks vähemalt 40% keskmisest palgast. Tunnustan sotsiaalpartnereid alampalga suuruses kokkuleppe saavutamise eest. Toetan meie töötasu alammäära kujundamise traditsiooni, kus tööturu osapooled selle omavahel kokku lepivad. Alampalga järjepidev tõus on oluline, et parandada ka vähekindlustatute toimetulekut,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.