2024. aasta Pariisi olümpiaks valmistuvate suvealade sportlaste puhul tähendab see 30 000 euro suurust stipendiumi ja 2026. aasta Milano olümpiaks valmistuva taliala sportlase puhul 45 000 euro suurust stipendiumi. Seega kokku jagati sportlastele 135 000 euro väärtuses stipendiume. Stipendiumist kolmandik suunatakse vaimse treeningu, taastuprotseduuridesse, meediaga suhtlemise, meeskonnajuhtimise ja toetajate leidmise koolitustesse.

«Noored Olümpiale täidab Eesti spordimaastikul väga olulise tühimiku, toetades sellises vanuses sportlasi (18–23 a), kellel pole alati veel kõige rohkem ette näidata, kuid kellel on väga suur potentsiaal jõuda spordimaailma tippu. Proovime märgata talenti, kes jõuab kõige kaugemale, kuid on ilmselge, et iga meie panus on väga riskantne, sest noore sportlase karjääris võib väga palju äpardusi juhtuda. Alati sooviksime, et suudaksime koguda toetajatelt suurema stipendiumifondi, et toetada rohkem noori talente, sest neid, kes seda vääriksid, on kindlasti rohkem», ütles sihtasutuse kaasasutaja Paavo Pauklin.

«Kandidaatide hindamisel üritame aru saada, milline on sportlase isiklik võimekus jõuda spordimaailma tippu, milline on tugimeeskonna professionaalsus ja meie stipendiumiprogrammi mõju sportlase karjäärile. Meie stipendiumi puhul ei ole määrav, kui kaugele mõni kandidaat tänaseks jõudnud on, vaid pigem see, kuidas keegi on jõudnud tänasele tasemele ning kui palju on sportlases veel kasutamata ressursse tippu jõudmiseks», sõnas Noored Olümpiale kaasasutaja Valdur Jaht.

Tänavusele Noored Olümpiale stipendiumikonkursile kandideeris 17 sportlast 15 erinevalt olümpiamängude individuaalalalt. Lõppvaliku tegi kuue intervjuu-vooru pääsenud sportlase seast komisjon peale tulist arutelu, sest häid kandidaate oli palju ning konkurents suur.

MEHIS UDAM Mehis Udam (18) saavutas selle aasta alguses toimunud laskesuusatamise noorte MM-il 6. koha kaks aastat vanemate poiste seas (veebruar 2021) ja seda kõige pikemal ehk individuaaldistantsil. Seejuures sõitis ta viimasel ringil päeva parima aja. Mehis Udam. FOTO: Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon Mehise puhul avaldas komisjonile muljet tema mitmekülgsus, mis on andnud talle nii väga hea vastupidavuse kui ka kiiruse. Muljet avaldav on ka tema kiire areng laskesuusatamises, sest noormees on laskesuusatamisega tegelenud ainult mõned aastad. «Laskesuusatamine on väga nõudlik ala nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Noored Olümpiale stipendium aitab mul just vaimset poolt tugevdada, et jääksin lasketiirus rahulikuks ja suudaksin enda eesmärgid saavutada», lisas Mehis Udam.

Stipendiumikomisjoni kuulusid olümpiavõtija Gerd Kanter, spordipsüholoog Aave Hannus, Treener Marko Albert, spordimanaager Kadri Kallas, ettevõtja ja endine tippsportlane Tiit Rahkema ja Noored Olümpiale asutajad Valdur Jaht ja Paavo Pavuklin.