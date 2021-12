Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et arutasid turniiri korralduse üle Paide linnapea Siret Pihelga ja turniiri peakorraldaja Juhan Laansooga ning leidsid, et turniiri jagamine kahe linna vahel on keeruline ning toob osalejaile kaasa liigseid kulutusi.

Petrovits selgitas, et kunagi oli kokku lepitud, et järgmise aasta turniir toimub Viimsis ja see tähendas, et emb-kumb linnadest tänavu ürituse enda juurde saab, siis teine jääb korraldusvõimalusest lähiajal ilma. "Õnneks lahenes olukord aga nii, et Viimsi korraldus nihkub aasta võrra edasi ja nii saab turniir järgmisel aastal tulla Paidesse ja alles 2023. aastal toimub see siis Viimsis," rääkis ta.