November on Lastekaitse Liidus kuulutatud lapse õiguste kuuks, mille üheks traditsiooniks on laste loovkonkursi korraldamine. Käesoleval aasta 20. novembril möödus 30. aastat hetkest, kui Eesti ühines ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Loovkonkursi teema oli ajendatud kõnealuse dokumendi 5. artiklist, mis sätestab, et igal lapsel on õigus kasvada perekonnas, täpselt sellises, kus on temal hea ja turvaline kasvada ning mis arvestab tema õiguste ja kohustustega.