Uuring: inimesed peavad õigeks hakata pensioniks säästma noorena

Uuringu tulemustest on näha, et noored vanuses 18–29 (39%) nõustuvad kõige tõenäolisemalt arvamusega, et alustades säästude kogumist kohe pärast täisealiseks saamist, on nad vanemas eas majanduslikult heal järjel, samal ajal kui vanemate inimeste puhul, kes on vanuses 60–74 (29%), on selle väitega nõustumine kõige vähem tõenäoline. Need, kes on üle 60 aasta vanad ja lähenevad pensionieale, usuvad, et kõige sobivam aeg hakata hoolitsema majanduslikult kindlustatud vanaduspõlve eest on vanuses 25–34 – selles vanuserühmas arvas nii 34% vastajaist. Vaid 6% kõigist vastajaist väitis, et pensionipõlveks säästmisele ei peaks mõtlema enne 55. eluaastat.