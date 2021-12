Võrreldes varasema hinnatipuga detsembris 2020 on indeks 2 protsenti kõrgem. Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal (624,2 €/m²) on Pindi Indeks 198 protsendi võrra kõrgemal.

Pindi Kinnisvara juhatusse liige Peep Sooman ütles, et suuremad ostud on nüüdseks tehtud ja ilmselt on inimeste reaalsustunnetus taastumas. „Korraga suure summa kontole laekumine tekitab ikka hea ja turvalise tunde, aga kui pool või rohkem rahast on kaubanduskeskustesse jäetud, siis naastakse oma igapäevaste tegevuste juurde tagasi ja maad võtab uuesti eestlaste seas tavapärane pessimism,“ lausus Sooman.