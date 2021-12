Aasta looma luulekonkursil tunnustati türilasi

Aasta Looma luulekonkurss on ettevõtmine, mida Eesti Loodusmuuseum, MTÜ Aasta Loom ning looduskalender.ee on korraldanud juba mitmeid aastaid. Sel korral oli kambas ka Tallinna Loomaaed, kus toimub kõigi ära märgitud tööde autoritele ekskursioon aasta looma puuride juurde. Eks ole ju 2021. aasta augustist lisaks rändrotile ka loomaaia elanikuks meie teine rotiliik kodurott. Ekskursiooni juhib Eesti näriliste ekspert Uudo Timm, kes kõneleb kahest rotiliigist ja ka rotikuningast.

"Tore, et taas laekus pea 400 luuletust Eesti koolilastelt nagu varasematelgi aastatel ning rõõm oli tõdeda, et paljud olid kasutanud luuletuste kirjutamisel meie soovitatud teaduslikku materjali nii Terioloogia seltsi lehelt kui Looduskalendrist. Õpetajad on teinud tublit tööd ja täname neid väga!" kommenteeris žürii liige, MTÜ Aasta Loom eestvedaja Helen Arusoo.

"Roti aasta loomaks valimise üks eesmärkidest oli teadvustada, et Eestis elab kahte liiki rotte – rändrotte ja kodurotte. Luuletustes oli näha, et see eesmärk sai kenasti täidetud. Naljakaid asju oli ka: igal aastal kummitab luuletusi mingi valefakt. Meenutan, et ilvese aasta luuletustes ründas ilves inimesi puu otsast. Seekord tõi rott ilmale 800 poega aastas, mis pole muidugi võimalik. Aga enamik luuletusi oli siiski fantaasia ja bioloogiste faktide vahekorra täpselt ära tabanud," kiitis Arusoo.