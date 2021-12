Aravete komando nomineeriti aasta tegijaks

Aravete päästekomando sai Lääne Päästekeskuselt teavituskirja, kus nendega jagati nominatsiooni põhjendust. Esildises seisab, et Aravete päästekomandot on 2021.aastal silma paistnud kogukonna turvalisuse eestkõnelejana.

"Emotsioon on hea. Meil on hea tunne, et meid on märgatud ning oleme oma tegevusega pakkunud eeskuju. Meie eesmärk on olla olemas ja teha oma tööd südamega, olgu see päästetöödel või tegeleda ennetustööga," jagas emotsiooni Aravete päästekomando pealik Lauri Ilves.