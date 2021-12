Tõhustusdoosile tuleb minna kiiremas korras

Järvamaa vaktsineerimise maakondlik koordinaator Maire Raidvere ütles, et tänaseks on selge, et tõhustusdoosi võiksid teha kõik täisealised, mitte ainult riskirühmad. "Lisaks tahame rõhutada inimestele, et hoolimata sellest, mis vaktsiini varem on saadud, annavad nii Moderna kui Pfizer tõhustusdoosidena sama hea kaitse," lausus ta.

Raidvere märkis, et uuringud on näidanud, et aja jooksul nii vaktsineerimise kui läbipõdemise teel saadud immuunsus nõrgeneb. "Eakatel esineb seda rohkem ja kiiremini kui alla 65-aastastel. Tõhustusdoos vähendab kordades haigestumise võimalust ja vajadust haiglaravi järele," rõhutas ta.

Arvestades kriitilist epidemioloogilist olukorda soovitab riik Raidvere sõnul kolmandat ehk tõhustusdoosi kõigile täiskasvanutele, kelle vaktsineerimiskuurist on möödas vähemalt kuus kuud Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiinide puhul või vähemalt viis kuud AstraZeneca ja Jansseni vaktsiinide puhul.

Raidvere pani vanemaealistele südamele, et neile on tõhustusdoos eriti vajalik, sest nende immuunsuse nõrgenemine võib põhjustada rasket haigestumist. "Samuti on kolmas doos kriitilise tähtsusega riskirühmadega töötavatele inimestele ja neile, kellel oma töö tõttu kõrgendatud risk nakatuda koroonaviirusega," lausus ta.

Tõhustusdoosideks kasutatakse nii Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty kui ka Moderna vaktsiini Spikevax sõltumata sellest, millise Eestis kasutatava vaktsiiniga on esmane vaktsineerimiskuur läbitud. "Kuigi rahva seas ringleb soovitus eelistada kolmanda doosina Moderna vaktsiini, siis tegelikkuses on mõlema vaktsiini poolt pakutav kaitse samaväärne ja ei sõltu sellest, millise vaktsiiniga on tehtud esmane vaktsineerimiskuurm," rääkis Raidvere.

Euroopa ravimiamet (EMA) teatas aga täna, et koroonaviiruse tõhutusdoose on ohutu ja efektiivne manustada juba kolm kuud pärast esialgset vaktsiinikuuri. Varasem soovitus oli tõhustusdoosi teha kuus kuud pärast esmast kuuri.