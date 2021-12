Nii nagu "Tões ja õiguses" ei olnud tee Vargamäele alati kõige paremas seisus, nii on see ka täna. Loodus on teinud oma töö ja hetkel on turvalisem püsida kodus. Anname kindlasti märku, kui olud on muutunud ja tee muuseumisse on ohutu, annab muuseumirahvas külastajatele teada.