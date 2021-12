Ideekorje teeb Järvamaale jõulukingi

See on üks nendest hetkedest, mis on Visit Järva turismiinfo konsultandi Piret Sihveri meelest osa Paidest, osa Järvamaast. Üks sadadest, aga pigem vist tuhandetest mõtetest, mälestustest, mis seda paika Eestimaast tema südame küljes hoiab. «Kõigil on midagi rääkida. Mingi lugu, mis tekitab emotsiooni – eelkõige temas endas, aga seeläbi ka teistes,» ütles ta.