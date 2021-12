Ühest suus sulavast kringlist koduküpsetaja ära ei ütle

Maitsvate küpsetiste keskel üles kasvanud Merli Kaas (36) ütles, et vajadus oma elukorraldus üle vaadata tekkis tal siis, kui perre sündisid lapsed. Naised ju teavad, et väikeste lastega kodus olles otsid ikka võimalusi, mida nende kõrvalt ette võtta. Laste kasvades selgub enamasti tõsiasi, et ka täiskohaga tööd pole enam kuigi lihtne teha. «Seepärast hakkasingi kolme lapse kõrvalt üha rohkem küpsetushobiga tegelema. Seda sai teha kodus ja olin oma aja peremees,» selgitas ta.

Kõige esimesed kodupagari katsetused olid Kaasil laste sünnipäevadeks ja muudeks tähtpäevadeks meisterdatud tordid. «Paneb muigama, mida kõike ma algul valesti tegin ja kui õudsed need esimesed katsetused olid. Näiteks tegin sellise vea, et panin martsipanikatte otse kreemile, andmata endale aru, et see hakkab seal ju ujuma ja ära vajuma,» meenutas ta.