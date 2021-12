Järva vallavanema kandidaadist sai Tapa valla juht

Novembris Järva vallavanemaks kandideerinud EKRE liige Valdo Helmelaid ei osanud uneski näha, et 9. detsembril saab temast hoopis Tapa vallavanem. Aga just nii läks. Tapal toetasid Helmelaidi kaheksa valimisliidu Valgejõgi ja kolm EKREsse kuuluvat vallavolinikku. Sellest piisas, et 21 kohaga vallavolikogus enamus kätte saada.