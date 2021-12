Kultuuri- ja spordirahvas ootab märkamist

Kuni 22. novembrini kutsus kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp üles esitama maakonna preemiate kandidaate. Kui viimastel aastatel on kandidaatide arv jäänud pigem tagasihoidlikuks, siis sel korral on nimekiri kategooriati arvestatavalt pikk. Jagamisele läheb kultuuripärli preemia, elutööpreemia ja aastapreemiad. Ekspertgrupi kontaktisik Liina Lehis ütles, et tavapäraselt on tunnustusüritus, kus jagatakse välja ka maakonna kultuuri- ja spordipreemiad, uue aasta alguses.