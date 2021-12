Kurisoo kandis juhtunud liiklusõnnetus pani maantee kinni

Aravete päästekomando hoiatab enda Facebooki lehel Pärnu-Rakvere maanteel liiklejaid, kuna seoses juhtunud õnnetusega on maantee hetkel kinni ja liiklus on suunatud läbi Aravete. Maanteeinfo portaal tarktee.ee näitab, et maanteele on tekkinud ummik.