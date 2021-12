Kõnealune viirus on kõikvõimas ja nähtamatu ning saab õiguse kogu telefoni üle. See saab lugeda sõnumeid, saata SMS-e, jälgida kõike mida ekraanile kirjutatakse ja edastab sinu telefonikontaktidele SMS-e, et viirus edasi leviks. „Kokkuvõttes tähendab see, et nakatunud telefoni kasutaja kaotab kogu privaatsuse ning saab kuu lõpus suure arve saadetud sõnumite eest,“ lisab Ploomann.