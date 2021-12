Valgehobusemäel avati kunstlumest suusarada

Keskus tõdeb enda kodulehel, et elekter, mis kulub kunstlume tootmisele, on praegu üüratult kallis. Seega kutsutakse murdmaasuusatajaid võimalusel üles toetama kunstlumest suusaraja tegemist.

"Sinu toetus on meile suureks abiks! Toetuse saad tasuda keskuse kassasse või ülekandega sihtasutuse arvele. Riik paraku ei toeta meid kunstlume tegemisel ja hooldusel," nendib keskus.

Mägi on avatud T–R kell 12– 20. Riiklikel pühadel ja nädalavahetuse päevadel on keskus avatud kell 10–20. Koolide ja astuste broneeritud gruppidele on avatud ka T–R alates kella 10st.