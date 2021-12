Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts ütles, et elekter on üks vähestest toodetest, mille hinda on võimalik kuni kolmeks aastaks fikseerida. Fikseeritud hinnaga lepingud on tähtajalised ja kehtivad vastavalt kliendi soovile 6, 12, 24 või 36 kuud.