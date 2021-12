Esibatuudihüppaja läheb üle meistriklassi

Krete ema ja treener Katrin Kaasik ütles, et nad sõitsid Bakuusse Eestit esindama eesmärgiga anda endast noorteklassi viimasel võistlusel parim. «Krete on varemgi rahvusvahelistel võistlustel käinud, seega hästi kursis, kui tugeva konkurentsiga tuleb tal arvestada,» lausus ta ja täpsustas, et need olid Kretele juba kuuendad noorteklassi maailmameistrivõistlused.