Kuigi paljudel platovormidel on uus plaat juba üleval, ilmus see füüsilisel kujul enne jõule. Album sisaldab kaheksat eestikeelset omaloomingulugu. Eriliseks teeb antud albumi see, et tegemist on 100% bändi enda produktsiooniga. Olgugi, et Acadeemikute näol on tegemist rokkbändiga, on lugudes kasutatud nii junge- kui ka reggerütme. Bänd loodab, et seega on albumit huvitav kuulata erinevate muusikastiilide austajatel.