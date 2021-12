Need kliendid kes eelmisel reedel soovisid Türi Konsumi sularahaautomaadi teenuseid kasutada, pidid nentima, et neil tuleb võtta ette teekond linna teise serva kus asub teine Swedbanki automaat. Seda põhjusel, et Konsumi seinas haigutas auk. Seda küll ajutiselt, sest töömehed paigutasid sinna uuema mudeli.